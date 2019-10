Nela: "Meret come Donnarumma. Mertens-Callejon? Ha ragione ADL"

L’ex calciatore Sebino Nela ha detto la sua sulla due giorni di Champions League a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Campo non facile quello di Salisburgo, obiettivo raggiunto. Quindi va bene così. Mertens-Callejon? Ha detto bene il presidente, chi deve rimanere lo deve fare con tutti i sentimenti, altrimenti possono andare via. Non va trattenuto per forza un giocatore. Meret? E' stato molto bravo. Quando sono così giovani, però può arrivare qualche errore. Per me è bravo come Donnarumma".