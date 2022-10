Nela: "Napoli tra le più forti d'Europa, ma la Roma di Mou non muore mai"

Sebino Nela, ex difensore di Roma e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero

Sebino Nela, ex difensore di Roma e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero, che il quotidiano ha proposto anche nel taglio alto della prima pagina, nella quale ha parlato dello scontro diretto di domenica: "La squadra di Spalletti al momento è la migliore in Italia e una delle più forti in Europa. In campionato può arrivare fino in fondo, si giocherà il titolo con il Milan, anche se le altre big possono rientrare in corsa.

La Roma invece ha una difesa solida e sa leggere benissimo le partite. Ormai è diventata mourinhiana in senso compiuto: cinica, battagliera, sul pezzo fino all'ultimo secondo. Non muore mai, può giocarsela".