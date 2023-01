Nela: "Niente da fare per tutti, questo Scudetto può perderlo solo il Napoli"

Pensieri e parole di Sebino Nela, doppio ex di Napoli e Roma, intervistato per l'occasione dal quotidiano Avvenire.

"Questo scudetto lo può perdere solo il Napoli". Pensieri e parole di Sebino Nela, doppio ex di Napoli e Roma, intervistato per l'occasione dal quotidiano Avvenire: "Credo ci sia poco da fare per le avversarie. Se il Napoli mantiene questa continuità di rendimento non ce n’è per nessuno. E’ vero che il Calcio si diverte a smentire ogni volta le nostre certezze, ma oggi la situazione è chiara. Il Napoli corre troppo forte. Credo che il merito di questa prima parte di campionato così straordinaria sia prima di tutto di Spalletti. Ha fatto un lavoro incredibile".