Neres demolito nelle pagelle? Del Genio: "Incompetenza! Perde palla a 100 metri dalla porta..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la sconfitta del Napoli con la Lazio nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Neres demolito dai quotidiani? Mi sembra prevenzione e incompetenza. Con tutto il rispetto ovviamente, ma bisogna motivare le cose. Che modo di parlare di calcio è? Ha perso un pallone a cento metri dalla porta, c'erano mille modi per rimediare dopo. Lui entra a un quarto d'ora dalla fine, in un momento in cui bisognava fare qualcosa in più.

Lui fa un dribbling e in quel momento deve farlo, non gli riesce, perde il pallone ma siamo lontanissimi dalla porta. Ottocento volte gli attaccanti provano un dribbling e 750 volte non superano l'avversario perché è difficile contro le difese chiuse. Non è una cosa di calcio secondo me inserire quest'episodio nelle valutazioni della sua prestazione".