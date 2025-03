Neres sulla rapina di agosto: "Accade ovunque, ma mi sembrò assurdo perché vincemmo"

vedi letture

A poche settimane dal suo arrivo a Napoli, David Neres subì una rapina dopo la partita di campionato con il Parma, il 31 agosto scorso. L'esterno offensivo brasiliano ne ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera: "Basta leggere i giornali per sapere che accade ovunque. Certo, mi sono spaventato, ero con mia moglie. Tornavo dallo stadio e mi è sembrato assurdo: avevamo vinto la partita, i tifosi ci avevano applaudito. Cosa ho fatto, mi chiesi".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).