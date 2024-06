Nino D’Angelo: “Ho tifato per l’arrivo di Conte! Di Lorenzo? Sono convinto di una cosa”

Nino D’Angelo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo concerto di questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, ha commentato l’arrivo di Antonio Conte a Napoli: “Penso che il Napoli ha preso l’allenatore giusto. Ho fatto il tifo affinché venisse Conte perché è uno tosto e sarà una bella lotta con De Laurentiis. Devono riuscire a capirsi bene, che è la cosa più difficile del mondo perchè i due caratteri sono completamente diversi.

Secondo me il Napoli ha fatto una grande scelta. Osimhen che è già andato da tempo. Dobbiamo ridare a Di Lorenzo tutto l’amore che avevamo per lui. Sono convinto che non vuole andare via, ma ha bisogno del nostro supporto. Cominciamo a stargli vicino. Penso che resta a Napoli, Conte sa esattamente chi resta e chi va via. Il Napoli ha fatto una grande scelta con Conte, spero che l’anno prossimo ci riporti in Europa. Speriamo di ritornare tra le grandi squadre”.