Nocerino: "Sto studiando molto il Napoli, Gattuso ha dato una grande identità"

Antonio Nocerino, ex giocatore napoletano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'anno scorso Gattuso è entrato in corsa e quest'anno ha iniziato con il ritiro, conoscendo di più i giocatori e facendosi conoscere di più. La mano di Rino si vede. Quando vedo giocare il Napoli si intuisce che sia una squadra di Rino. Il Napoli ha una sua identità grandissima, tutti in campo sanno cosa fare. Io lo sto studiando molto".