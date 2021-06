Noemi: "Grazie ai tifosi del Napoli per aver fatto della mia canzone un bellissimo coro"

La celebre cantante Noemi, in occasione della giornata d'apertura di Euro2020, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, soffermandosi anche su un coro del Napoli tratto da un suo successo: "Ringrazio i tifosi del Napoli per aver fatto della mia canzone 'Vuoto a perdere' un coro che cantano allo stadio. Ho visto inoltre che anche il PSG ha copiato questo coro. I napoletani cantano 'Che bello è...' eccetera, è una cosa bellissima". Il coro a cui fa riferimento, in salsa azzurra, è il celeberrimo riguardante il 'sogno nel cuore'.