"Non dimenticherai mai le emozioni di Napoli", il discorso di Klinsmann a Kim. E sul futuro...

Jurgen Klinsmann, commissario tecnico della Corea del Sud, la nazionale di Kim, a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del difensore azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jurgen Klinsmann, commissario tecnico della Corea del Sud, la nazionale di Kim, a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del difensore azzurro: "L’ho visto da poco, ho pranzato con lui a Napoli e gli ho detto: “Goditi queste emozioni in questa città, non te le dimenticherai finché campi, sarai campione per sempre”. Sul resto deciderà lui, io me lo tengo stretto…".