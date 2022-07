“Non sanno dare un calcio”, il pensiero di Spalletti rivelato da Specchia

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla passata stagione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Specchia, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla passata stagione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho mai creduto alla vittoria dello Scudetto lo scorso anno. Il Napoli, poi, è crollato sul più bello. Parlando con Spalletti, l'allenatore mi disse 'Questi non sanno dare un calcio', chiaramente in riferimento ai calciatori azzurri".