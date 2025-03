Novellino avvisa: "Il campo a Venezia è più stretto! Colpa mia e di Recoba"

Walter Novellino, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Volpi è la più forte mezz’ala che abbia avuto nella mia carriera da allenatore insieme ad Angelo Palombo. Volpi arrivò a Venezia da Bari tutto bello e presuntuosetto (ride ndr.) e gli ho dato una sistemata (ride ndr.). Io avevo il doppio play come ce l’ha il Napoli con Lobotka e Gilmour, i miei erano Volpi e Palombo. Il Napoli di Conte somiglia molto alle mie squadre, io mi rivedo in lui perchè è esigente, pensa subito alla partita successiva e costruisce i giocatori, è un grande tattico ed un grande motivatore. Raspadori l’ha trasformato in un grande acquisto invernale.

Corsa scudetto? Il pubblico di Napoli è straordinario, l’alchimia con la squadra è importante. Col 3-5-2 vedo un Napoli più compatto e son convinto che il Napoli alla fine vincerà lo scudetto, seppur con fatica. Magoni? Fu fondamentale nella vittoria del campionato col Napoli. Stadio Penzo? Lo feci restringere quando c’era Recoba che batteva i calci d’angolo. El Chino voleva che il campo si accorciasse per battere meglio i corner e facevamo spesso goal. Venezia-Napoli? Di Francesco gioca per far goal, lascerà spazio al Napoli e gli azzurri dovranno approfittarne”.