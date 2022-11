Novellino: “Il Mondiale mi fa un brutto effetto. Anziché guardare le partite vado a cavallo”

“Quelli che hanno giocato mancavano di motivazioni. Ma non possiamo dare sempre colpa ad altri fattori".

“Questo Mondiale mi fa un effetto brutto, davvero. Anziché guardare le partite vado a cavallo. Attorno a questo Mondiale non c’è l’interesse”. Così a Tuttomercatoweb Walter Novellino.

L’Italia ha perso contro l’Austria.

“Quelli che hanno giocato mancavano di motivazioni. Ma non possiamo dare sempre colpa ad altri fattori. Mancini dà la possibilità di giocare in Nazionale e quando hai questa chance devi giocartela. Mancini va elogiato per quello che sta facendo”.