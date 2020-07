Novellino: “Lozano? Ha bisogno di spazi per fare la differenza"

Walter Novellino parla a Marte Sport Live: “Gattuso è un uomo leale, riconosce i meriti ai giocatori e non ha problemi neanche con Lozano. E’ un giocatore che ha valori, deve soltanto completare il suo ambientamento. Sicuramente ha ragione di spazi per fare la differenza, in questo sono d’accordo con Gattuso. Subentrare non è un problema, basta vedere il rendimento di Muriel. Pioli non è la bestia nera del Napoli, dipende anche dai momenti delle squadre. Sicuramente sarà una sfida tra due squadre che sono in grande condizione”.