Novellino: "Osimhen ha qualità, mi ha impressionato. Non sottovalutiamo Petagna"

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Capisco che col Covid la situazione non sia delle più belle, ma è sempre bello allenare. Nel Napoli, tralasciando la questione Milik, non dimentichiamoci di Petagna, ha sempre fatto bene dove ha giocato. L'ex spallino se è andato in doppia cifra con una squadra come la Spal col Napoli a maggior ragione potrà fare molto bene".

Gattuso cambierà il modulo quest'anno? "Credo che aldilà dei numeri, la cosa importante che ha fatto il tecnico è la creazione del gruppo e la convinzione che ha dato ai suoi uomini. Tornano al sistema di gioco, Mertens non è più abituato a fare l'esterno e i quaranta metri, invece Insigne in questo invece è straordinario".

Su Osimhen: "Ha qualità, bisogna dargli un po' di tempo per l'ambientamento, anche se a Napoli non si fa fatica ad ambientarsi. Credo che ha tutto per fare bene, quando un giocatore è bravo come lui, deve giocare. Non so che tipo di impostazione tattica faranno, ma credo che potrà fare anche l'esterno sinistro che viene dentro al campo per tirare, già in passato ha fatto questo ruolo. Ha gamba,corsa, gioventù, qualità tecnica e balistica, mi ha davvero impressionato. Il Napoli non prende un giocatore tanto per prenderlo".