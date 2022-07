Offerte per Osimhen? Giuntoli: "No, ma telefonate sì. Ma tutti sanno una cosa..."

TuttoNapoli.net

Al Napoli sono arrivate offerte per Victor Osimhen? No, risponde Cristiano Giuntoli, che ieri in conferenza stampa si è espresso anche su questo tema: "Offerte vere e proprio no. Telefonate d'interessamento sì. Tutti sanno che noi abbiamo grandi aspettative nei suoi confronti, ha ancora tre anni di contratto e quindi l'offerta deve essere molto molto importante, lo sanno tutti".