Oliva: “Impediranno al Napoli di vincere lo scudetto per favorire Milan, Inter e Juventus”

Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Patrizio Oliva, campione olimpico di pugilato, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Faranno di tutto per non farci vincere lo scudetto. Dopo quanto visto in Torino Inter faranno in modo (il sistema) che lo scudetto lo vincano le solite squadre. Ci impediranno di vincere per favorire il Milan, l’Inter e la Juventus”.