Oliveira fiducioso: "Champions alla portata! Mertens? E' mancato tantissimo..."

Lulù Oliveira, ex attaccante, si è soffermato sul momento del Napoli e di Dries Mertens nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens è mancato tantissimo, anche se il Napoli era in un momento difficile e neanche per lui era semplice fare bene. La testa dei calciatori era da un'altra parte, con tutto il caos che c'è stato. Gattuso ha cambiato un po' le cose, anche se all'inizio comunque ha fatto fatica. Adesso sembra che il Napoli pian piano ha cominciato a dimostrare che l'obiettivo Champions League è ancora alla portata".