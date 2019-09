"Oltre al razzismo, va combattuto il vittimismo", risposta piccata di Mentana ad un napoletano sui social

"Sono un tifoso, ma questa è l'immagine più bella di ieri (e giù le mani da San Siro)". Scrive così su Instagram Enrico Mentana, pubblicando ieri una foto del derby tra Inter e Milan: il momento in cui, prima della gara, appare l'immagine 'Derby against racism'. Tra i commenti quelli di un napoletano: "Sì sì, poi dopo tutti a urlare lavateli col fuoro, napoletani di merda; ma quello non è razzismo, noo". Di poco fa la replica del noto giornalista di La7: "Oltre che contro il razzismo bisogna combattere anche contro il vittimismo". Bufera sui social per una risposta troppo piccata del celebre direttore.