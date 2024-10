Podcast Orlando: "Ora il Napoli può permettersi di sbagliare. Conte il miglior tecnico di A"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Inter-Juve, è stata la consacrazione di Yildiz? "Calma, però è tanto forte. E' un giocatore che si vede, ha qualità uniche a quell'età. Salta sempre l'uomo, è fisico, usa bene entrambi i piedi, un giocatore completo. Mi sembra che la testa sia giusta. Entrare sul 4-2 a Milano e non hai la testa a posto difficilmente sei protagonista. Va coccolato, ma la sensazione è che sia destinato a diventare un campione".

Cosa non le è piaciuto dell'Inter? "Quattro gol presi sono tanti, Inzaghi era molto arrabbiato e ha ragione. Dovevi chiuderla sul 4-2, ma l'Inter lo scorso anno aveva una difesa impenetrabile o quasi, oggi invece non va. I gol presi in questo inizio di stagione sono troppi".

Sta mancando Lautaro? "Manca tanto, anche perché la fase difensiva parte dall'attacco e Lautaro lo scorso anno pressava tutto e tutti e poi ripartiva. E' in difficoltà. Credo che la Copa America e non aver fatto la preparazione lo stia pagando".

Napoli, prima fuga: "Ha l'allenatore migliore, gioca solo una volta a settimana, sta faticando ma poi le porta a casa le partite. E questo significa molto. Ora arriva il trittico dove può anche permettersi qualche mezzo passo falso, ma è un grosso vantaggio questo. Può sbagliare il Napoli ma le altre no".

Atalanta che può sognare in grande? "E' partita male, ma se fanno il colpaccio a Napoli vanno a tre punti. Ha una rosa lunga e di qualità, deve pensare allo Scudetto. Per me un pensierino ce lo fanno".