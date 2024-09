Podcast Orlando: "Vlahovic fatica con Motta, ma c'è un motivo tattico"

E' arrivato il momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Quale la chiave di Juve-Napoli?

"Fatica Vlahovic per il tipo di gioco che richiede Motta. E' un finalizzatore ma non uno che partecipa al gioco, soprattutto quello di Motta che è fatto di movimento. La Juve ha giocato una grande partita col PSV, che ha concesso l'impossibile però. Conte non credo darà tutto quello spazio".

Vlahovic perchè segnava tanto a Firenze?

"Segnava e partecipava alla manovra, come Zirkzee a Bologna. Ma per me è stata l'annata in cui ti gira tutto bene. Non so se la pesantezza della maglia lo rende così nervoso".