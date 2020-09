Orrico a Sky: "Petagna è in sovrappeso di 10kg, per questo non ha mai giocato bene!"

Andrea Petagna è in sovrappeso di dieci chili. Questa la clamorosa uscita di Corrado Orrico, ospite negli studi di Sky Sport per la trasmissione 'Calciomercato - L'originale', che attacca così il nuovo attaccante partenopeo: "Può fare bene al Napoli?. Il vero problema di Petagna è che è 10 chili in sovrappeso. Non mi piace così, è grasso"