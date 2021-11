Orrico: "Balotelli sarebbe perfetto per la nazionale, se avesse la testa..."

“Ho visto l’Italia e non mi è piaciuta per niente. Ha dimostrato la pochezza del nostro calcio”. Parola di Corrado Orrico, raggiunto da Tuttosport in occasione della presentazione del suo libro: “Abbiamo vinto gli Europei in circostanze fortunate, si era creato qualcosa di magico che ha reso questi ragazzi vincenti senza essere i migliori”.

Balotelli in nazionale? Orrico parla anche del tema centravanti: “È sempre mancato, anche se Immobile e Belotti sono generosi. Balotelli sarebbe stato perfetto, ma purtroppo ha buttato la sua carriera”. Chiosa finale sulle ultime scelte del ct: “Anche Mancini è andato un po’ di confusione, ho visto delle decisioni non logiche”.