Orsato-Valeri per Napoli-Milan, Auriemma: ”Credo sia una provocazione di Rocchi”

"Abbiamo visto negli occhi dei calciatori la voglia di vincere con la Lazio: in quei 6-7 minuti è nato un altro Napoli. Credo che Spalletti lo abbia chiesto più volte questo atteggiamento". È l'opinione del giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, intervenuto nella puntata di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Io non sono affatto scaramantico né sullo scudetto né su altro. Ma come si fa ad esserlo quando sei primo in classifica?", si è chiesto il giornalista che ha subito messo pepe nella sfida di domenica sera al Maradona con il Milan con il fattore arbitri. "Orsato è il miglior arbitro italiano... Quando applica il regolamento. Vediamo domenica come si comporterà. Credo che il designatore Rocchi, da toscano qual è, abbia fatto una provocazione: 'Vi mando i due che avete contestato nel 2018' così come Mariani, di cui ho chiesto la sospensione, il quale - ha ricordato Auriemma - non espulse Szczęsny in Atalanta - Juventus ed invece mandò fuori Meret per un fallo inesistente su Ronado e che ci ritroviamo nella designazione con il Milan".

Tornando al campo, "se dovesse battere il Milan, il Napoli potrebbe dire ad alta voce 'qui comando io' acquisendo fiducia, autostima e punti in più. Ma attenzione a Theo Hernandez e Leao sulla fascia sinistra. Io però - ha concluso Auriemma - ho fiducia in Di Lorenzo e Politano che hanno le qualità per arginarli".