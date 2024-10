Orsi: "Empoli organizzato molto bene, ma il Napoli in qualche modo la porterà a casa"

vedi letture

"Neres vice Kvaratskhelia? La penso anche io così, Conte potrebbe sorprendere in questa ripresa dopo la sosta".

“Napoli senza Olivera, Meret e Lobotka? Caprile ha fatto bene fin qui. Sono curioso di vedere Gilmour dal 1’, Conte spesso ne ha sottolineato le qualità. Sulla fascia sinistra – ha detto l’allenatore e opinionista Nando Orsi Sky a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - Spinazzola sostituirà Olivera, ma l’ex Roma lo vedo più come un quinto di centrocampo. In ogni caso non sono preoccupato per le assenze, l’Empoli è organizzata molto bene ma il Napoli la vincerà con i cambi, con la cattiveria. Con la grinta e la voglia che lo caratterizzano. Insomma in qualche modo la porterà a casa, anche se i toscani sono in palla. Credo che i valori verranno fuori domenica.

Neres vice Kvaratskhelia? La penso anche io così, Conte potrebbe sorprendere in questa ripresa dopo la sosta. Kvara ha giocato in Nazionale, Neres si è allenato a Castel Volturno, e sta facendo benissimo. Il tecnico potrebbe decidere di schierare proprio il brasiliano. Conte non penso sia preoccupato per le assenze, sa che deve sfruttare queste sue partite per affrontare le big, dopo le partite contro Empoli e Lecce, con il maggior distacco di punti possibile”.