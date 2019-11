Orsi: "Ibra come il signor Wolf di Tarantino, ma al Napoli non serve. Ci sono già 3 garanzie"

L'ex portiere Nando Orsi su Tuttosport parla così di Ibrahimovic: "La domanda da porsi è: un calciatore di trentotto anni può risolvere, a stagione inoltrata, i problemi di una squadra? La risposta sarebbe negativa se parlassimo, come dire, di giocatori normali; ma Ibrahimovic, si sa, costituisce un’eccezione. Avete presente il tarantiniano signor Wolf, l’uomo incravattato di Pulp Fiction che risolve problemi? Ecco. Ibra sembra essere nato per questo compito: rimettere in sesto squadre che di problemi ne hanno da vendere. Resta da capire quale team ne gioverebbe di più. Milan? Napoli? Roma? Bologna? Da parte mia, spingo per i rossoneri. Il Napoli, credo francamente che non abbia bisogno di altro, lì davanti: Milik, Llorente e Mertens sono una garanzia sufficiente – basta metterli nelle condizioni ideali per poterli valorizzare".