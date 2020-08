Orsi incoraggia il Napoli: "Al Barça rapporti tesi e mancano giocatori importanti"

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli, soffermandosi in particolare sulla sfida tra gli azzurri ed il Barcellona: "Il Napoli deve avere bravura e concentrazione per tenere la partita sempre il bilico. Anche l'1-0 per il Barcellona può essere ribaltato, non bisogna prendere imbarcate. Il Napoli ha un allenatore che li tiene mentalmente tutti sul pezzo, sono sicuro che gli azzurri faranno una bella partita. Al Barcellona ci sono rapporti tesi, manca qualche giocatore importante".