Orsi: "La difesa deve lavorare tanto, Callejon lo avrei tenuto"

Ferdinando Orsi, ospite de Ne parliamo il giovedì, in onda su Canale 21, si è soffermato sul momento del Napoli.

Su come migliorare la fase difensiva: "La difesa deve lavorare tanto, soprattutto con i due centrocampisti in mezzo al campo e anche i due esterni d'attacco devono subito rientrare in difesa altrimenti si fa fatica".

Su Callejon: "Io non avrei mai mandato via uno come Callejon, a Firenze non c'entra niente perchè è stato troppo dentro a questa città, poteva andare all'estero. Se resti in Italia, a Firenze, e pensi che a 500km c'è Napoli, un pò di magone ti viene". Poi gioca in un ruolo non suo come seconda punta".

Sulla Fiorentina, prossima avversaria in campionato del Napoli: "E' una squadra organizzata, lì davanti sono un po' leggerini. Non è una squadra di manovali, è tecnica, vedi Amrabat, Castrovilli, Bonaventura. Secondo me davanti può giocare Kouamè insieme a Vlahovic".