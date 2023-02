Orsi: “Neanche ADL e Giuntoli si sarebbero aspettati risultati del genere nell’immediato”

Nando Orsi, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha analizzato la vittoria del Napoli contro lo Spezia

Nando Orsi, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha analizzato la vittoria del Napoli contro lo Spezia e la stagione che stanno disputando gli uomini di Spalletti: “Contro lo Spezia il Napoli non ha disputato una grande partita, il primo tempo è stato brutto e ci sono state delle difficoltà per la compattezza dei liguri poi nel secondo tempo sono stati regalati tre gol. La vittoria è comunque legittima, nonostante la prestazione non brillante.