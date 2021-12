Orsi: "Petagna un lusso, ricordiamo che fa il terzo attaccante"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, ex portiere, fra le tante, di Lazio e Roma: “Anche oggi al Napoli mancheranno diversi calciatori, ma mi aspetto una partita di carattere, anche perché Spalletti, dopo l’Atalanta, ha caricato tutta la squadra. Petagna? Ricordiamo che è il terzo attaccante degli azzurri, ed avere un terzo di questo livello è un lusso. Il ragazzo, ogni volta che entra, prova a dare il massimo, anche se non sempre ci riesce. Sbagliamo noi a pensare che lui debba segnare ogniqualvolta gioca. Difesa a 3? Stasera bisognerà stare attenti all’attacco del Leicester, che ha degli esterni molto offensivi e un giocatore talentuoso come Vardy al centro dell’attacco. Non è una questione di tattica, ma di applicazione e concentrazione in campo. Nonostante le assenze gli uomini di Spalletti dovranno provare a gestire la partita e subire il meno possibile, contro una squadra molto inglese dal punto di vista fisico e con alcune qualità tecniche superiori alla media".