Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio: “Su Zaniolo era rigore? Ma seriamente? Il portiere ha parato, Zaniolo la palla non l'avrebbe presa mai più. E' inutile parlare, il portiere è lì per parare. Dire che c'era il rigore fa ridere”.