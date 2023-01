Orsi: "Vicario? Potrebbe essere un ottimo acquisto, ma fossi il Napoli mi terrei Meret"

"L’arrivo di Gollini? Il calciatore viene con la consapevolezza che sarà la riserva, in questo momento Meret è il miglior portiere del campionato".

L'ex portiere Fernando Orsi è intervenuto ai microfoni di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero : “ Dopo Inter-Napoli c’era curiosità per capire quale sarebbe stata la reazione, poi sono venute meno tutte le inseguitrici. Il mese di gennaio è decisivo e se il Napoli passerà anche con la Roma credo che, nonostante gli scongiuri, sarà quasi fatta per il campionato.

L’arrivo di Gollini? Il calciatore viene con la consapevolezza che sarà la riserva, in questo momento Meret è il miglior portiere del campionato. Probabilmente Sirigu in estate pensava di giocarsela, visto come era considerato in estate l’ex SPAL e Udinese. Il Napoli, anche nel caso facesse dieci punti in meno dell’andata, chiuderebbe a 90 e vincerebbe lo Scudetto.

Vicario? Potrebbe essere un ottimo acquisto dato che è uno dei portieri emergenti che propone il campionato, anche se fossi nel Napoli mi terrei Meret per tanti anni. Quando Osimhen si trasferì a Napoli sapevamo che era un giocatore meraviglioso, poi l’ha dimostrato. Arrivasse Beto in estate, credo che Raspadori sarebbe il titolare. Zielinski credo partirà in estate. In Italia c’è bisogno di soldi e fanno bene a cedere in caso di richieste elevate. Il mercato andrà fatto sulle idee”.