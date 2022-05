Osimhen ha smaltito definitivamente l'infortunio: "Potrei giocare anche senza maschera..."

"Mi sento bene, il recupero migliora di giorno in giorno". Dice il centravanti ex Lille in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come sta Victor Osimhen? "Mi sento bene, il recupero migliora di giorno in giorno". Dice il centravanti ex Lille in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Potrei giocare anche senza maschera, l'infortunio è superato. Sono pronto a dare il meglio in questo finale di stagione".