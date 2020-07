Osimhen, il primo allenatore: "Può metterla dentro anche da solo, dovrà imparare il calcio italiano"

Mario Notaro, allenatore che ha avuto alle sue dipendenze Victor Osimhen allo Charleroi, ha parlato del nigeriano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen? La mette dentro, è capace, è una punta che non ha bisogno di nessuno per andare in porta, può prendere palla ed andarci da solo. E' un giocatore giovanissimo, crescerà, ha un tiro potentissimo ed un buon gioco di testa. Deve imparare il campionato italiano che è molto stretto, ma può crescere rapidamente".