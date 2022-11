Osimhen, l’amico-giornalista: “Infortunio leggero, ma che polemica in Nigeria. Sul premio…”

Oma Akatugba, giornalista ed amico di Victor Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione TvPlay su Twitch

Oma Akatugba , giornalista ed amico di Victor Osimhen , è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione TvPlay su Twitch : “L’infortunio è leggero, ma quando si è sparsa la voce dell’infortunio su internet, soprattutto in Nigeria è montata in fretta la polemica sul fatto che non volesse giocare. Osimhen però ha un rispetto altissimo per la nazionale, per evitare polemiche ulteriori ha scelto di non andare a Dubai a ritirare il premio.

La cosa che ha sorpreso di più Osimhen non è stata il premio, ma l’aver battuto due giocatori come Valverde e Gavi che giocano in squadre come Real Madrid e Barcellona, due squadre più blasonate e che ovviamente hanno uno share maggiore. Per Victor è stata una graditissima sorpresa che non fa altro che aumentare la gioia del momento che ha fatto dimenticare il piccolo acciacco che non gli ha permesso di giocare con la Nigeria, sarebbe stato più contento se avesse potuto giocare".