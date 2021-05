Osimhen, niente Nigeria come tanti compagni. Il Ct: "Ha mandato un certificato”

Dopo aver concluso la stagione con il Napoli, Victor Osimhen avrebbe dovuto disputare delle gare con la Nigeria. Tuttavia, l’attaccante del Napoli ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio e non sarà in grado di scendere in campo contro il Camerun nell’amichevole del 4 giugno in Austria. Il ct della Nigeria, Gernot Rohr, ad ESPN ha dichiarato: “Victor Osimhen è infortunato. Ha mandato il certificato, gli fa male il ginocchio e non può giocare“.

Tuttavia, Osimhen non sarebbe l’unico infortunato in quanto la rosa delle Super Eagles è decimata. Secondo quanto riporta ESPN, dietro al forfait di circa 10 calciatori, ci sarebbe una ragione economica. I calciatori avrebbero per dei mancati pagamenti dei bonus della Federcalcio. A causa di tutte queste assenze, il ct Rohr rischia di non avere neanche 18 calciatori a disposizione e quindi non disputare mai l’amichevole in programma.