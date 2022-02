Osimhen o Vlahovic? Moggi non ha dubbi: “Scelgo sempre il nigeriano”

Luciano Moggi, ex dirigente di Torino, Napoli e Juventus, è stato ospite a Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli a Torino contro la Juventus era rimaneggiato, ma nonostante questo ha fatto un’ottima partita dominando a centrocampo. Da lì ho iniziato ad immaginarmi dove sarebbe potuto essere ora il Napoli in classifica se fosse stato al completo”.

Napoli-Inter – “I due club arrivano a questo big match in maniera totalmente opposta. Il Napoli se la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere, l’Inter invece arriverà con la paura di perdere il primato. Se i nerazzurri dovessero perdere al Maradona, per me il Napoli si candida ad essere la prima candidata a vincere lo scudetto. Io al Milan non ci credo“.

I gioielli del goal – “Con Vlahovic ci ho parlato un paio di volte. Mi è parso un calciatore di grande carisma in grado di sopportare una maglia pesante come quella della Juventus. Se potessi scegliere tra Vlahovic e Osimhen sceglierei sempre Osimhen perché riesce sempre a mettere in difficoltà le difese avversarie. Vlahovic deve allenare l’istinto del goal mentre Osimhen non deve perdere l’istintività che lo contraddistingue”.