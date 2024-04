"Osimhen? Per 130mln gli metti un fioccho e lo vendi": l'analisi di Di Campli

"Centotrenta milioni di euro per Osimhen? Gli metterei un fiocchetto e glielo porterei". A dirlo è Donato Di Campli, operatore di mercato

"Centotrenta milioni di euro per Osimhen? Gli metterei un fiocchetto e glielo porterei". A dirlo è Donato Di Campli, operatore di mercato. A Radio Crc si parla del futuro del bomber del Napoli, che a dicembre ha rinnovato ma destinato a partire in estate anche per la presenza della clausola nel nuovo contratto.

"I giocatori devono essere venduti quando sono all’apice della loro notorietà e al massimo della prestanza fisica. Se il Psg continua a tirare fuori tutti questi soldi non vincerà mai niente”.