Osimhen salta la Cremonese, Spalletti: "Meglio si alleni forte domani che stare in panchina"

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen salterà la Cremonese. L'annuncio in conferenza stampa di Spalletti: "Sono valutazioni che si fanno dopo esami clinici e della condizione. Si mette tutto insieme e non si rischia niente, l'abbiamo visto già l'altra volta e siamo rimasti senza un calciatore che poteva essere determinante. Osimhen lo vogliamo a disposizione al meglio, al livello che ha, mettendo insieme tutto abbiamo deciso di dargli ancora un turno. Non è ancora in condizione, ha fatto un allenamento ridotto, poi domani sta in panchina ma non si allenerebbe per fare 10 minuti? Oggi e domani si allenerà forte e l'avremo a disposizione".