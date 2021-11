Ospina dopo il ko col Brasile: "Dell'arbitro non parlo! Sul gol è stato bravo Paquetà"

Dopo la sconfitta nella notte per 1-0 contro il Brasile, per la Colombia ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti il portiere del Napoli David Ospina: "Sapevamo che sarebbe stata dura, loro hanno una squadra forte e che gioca bene. La Colombia comunque ha mostrato un buon livello ed è stata in partita fino alla fine. Ci abbiamo provato, ora dobbiamo concentrarci solo e soltanto sul Paraguay.

Le decisioni arbitrali e la grazia a Neymar? Delle decisioni arbitrali non mi piace parlare, ognuno fa il proprio lavoro e io spero sempre che tutto vada al meglio per il bene delle due squadre. Il gol subito? Bravo Paquetà, ha calciato rapidamente e ci ha sorpreso".