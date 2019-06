Ospina: "Nelle ultime stagioni non ho avuto la continuità che volevo, ma sono pronto per la Nazionale"

A due giorni dal debutto in Copa America, il portiere colombiano David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "So che negli ultimi anni non ho avuto la continuità che volevo, ma cerco sempre di farmi trovare pronto e voglio continuare a dare il mio contributo per la Nazionale. Obiettivi? Piedi per terra, ma sappiamo quello che vogliamo".

L'esordio di domenica sarà con l'Argentina di Messi: "Parliamo di un giocatore che in qualsiasi momento può inventare una giocata e dovremmo essere bravi ad arginarlo. Per nessuno è un segreto il fatto che l'argentino sia uno dei migliori della storia del calcio" ha concluso Ospina.