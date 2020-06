Ottavio Bianchi sulla ripresa: "Infortuni dietro l'angolo, sarà ancor più importante la tecnica"

Ottavio Bianchi, ex allenatore azzurro, è intervenuto per parlare dell'imminente ripresa della Serie A ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il problema infortuni è dietro l'angolo. Inoltre la qualità tecnica ha sempre fatto la differenza e in questo momento anche di più. Se hai qualità tecnica riesce a fare sempre meglio. Tutti cercano di andare in raddoppio di marcatura, ma se un giocatore ti salta l'uomo sei già in superiorità numerica, è inutile fare il raddoppio. Chi ha calciatori che saltano l'uomo ha l'asso nella manica".