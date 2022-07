Padovan difende ADL: "Malumore piazza ingiustificato, il Napoli non è la Juve che ricapitalizza"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il malumore della piazza non è giustificato. De Laurentiis sta facendo una squadra sostenibile, non può permettersi il lusso di fare come la Juventus, ad esempio, che se ha un passivo di 400-500 milioni ricapitalizza con i soci e va avanti. Al Napoli questo non si può fare. Il Napoli non può comprare chi vuole. La cessione di Koulibaly contribuisce al malumore, ma è sbagliato perché De Laurentiis ha fatto quello che ha potuto per trattenerlo. Stessa cosa vale per Mertens. ADL non è la persona più simpatica della terra, ma ha portato il Napoli ai vertici della Serie A e questo dimostra la sua competenza".