Padovan elogia ADL: "Ha fatto grande il Napoli ed ha accontentato Conte per tornare in alto"

Nel corso di CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Il centravanti che scelgo nella top 11 del ventennale del Napoli di De Laurentiis è Higuain, ma è una scelta discutibilissima poiché ci sono molti giocatori importanti. De Laurentiis ha fatto grande il Napoli: sono stati venti anni di risalite e successi. Futuro? Ci deve essere anche un dopo De Laurentiis. Nessuno di noi è eterno. Il difetto del presidente del Napoli è che è troppo accentratore: lui ha saldamente il potere in mano e non lo lascia a nessuno. Però, De Laurentiis ha fatto il massimo per avere un Napoli competitivo per lo scudetto.

Il Napoli è competitivo per lo scudetto, secondo me. Gli azzurri hanno portato a casa dei talenti e uno dei migliori allenatori italiani. L'allenatore è stato accontentato in tutto. Dopo tutti gli acquisti che ha fatto il Napoli, non ha l'onere di vincere, ma di competere sì. È l'unico che ha tutta la settimana libera per allenarsi.

La Juve non è ancora competitiva ai massimi livelli, lo ha dimostrato nella sfida con la Roma: c'è ancora molto da lavorare. Io sono per il gioco e per il lavoro collettivo prevalente sul singolo, ma i giocatori non possono avere lo stesso valore. La voglia di stupire credo che possa costare alla Juve qualche punto e qualche posizione, ma alla fine credo che i bianconeri finiscano tra le prime quattro posizioni in classifica".