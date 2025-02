Padovan: “Inter presuntuosa, può regalare Scudetto al Napoli come col Milan nel 2022"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Sono rimasto sorpreso dal crollo e dalla crisi dell’Inter. È la squadra più forte di tutti, ma il problema è che la squadra si sta rilassando e si sta rivelando presuntuosa. L’Inter può regalare uno Scudetto al Napoli come già regalato al Milan nel 2022. C’è una crisi tecnica a centrocampo con alcuni elementi spenti. Forse questa squadra si è messa in testa di vincere la Champions, ma le serate della settimana ci dicono che il calcio italiano non è ancora pronto. Quindi calma e gesso, l’Inter farebbe bene a pensare al campionato. Il Napoli è un po’ appannato, ma ha il vantaggio di essere in testa nonostante le assenze. E quando Conte va in testa, difficilmente poi riesci a rimontarlo.

Assenza di cambi all’Olimpico? Conte è un furbacchione, anche sul piano della comunicazione. È stato un siparietto ad hoc per far capire che questo Napoli è ancora orfano di Kvara. E dice che non ha la rosa adeguata per vincere lo Scudetto. L’organico sarà pur corto, ma Kvara è stato insufficiente quest’anno e aveva anche perso il posto con Neres. Non vorrei, però, che i napoletani pensassero che sia tutta colpa di De Laurentiis, quando quest’anno ha dato tutto per costruire una bellissima squadra e darla ad un top coach come Conte. Cedere Kvara è stata cogliere la lezione sfuggita con Osimhen. Raspadori rinato? Il Napoli ha finalmente Raspadori e Conte se n’è accorto. È stato fin troppo sottovalutato, ma ora lo stesso Antonio ha tra le mani un giocatore enorme. Ha qualità, guizzo e calcio: a me piace tanto e riuscirà a fare benissimo ora che viene chiamato in causa. È uno che risolve le partite”.