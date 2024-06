Padovan: “Napoli di Conte prima rivale dell’Inter! Juve? La vedo fuori dalle prime 4"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse.it.



De Laurentiis sembra voler fare di Conte il top player del nuovo ciclo. L'entusiasmo è tornato tra i tifosi e in tanti pensano alla Juventus del 2012 che senza coppe e con una rosa ottima, ma non eccellente, riuscì subito a vincere. La storia può ripetersi?

"Come analogia è molto significativa. Conte ad una squadra senza coppe può garantire 20 punti in più. (...) Se ad oggi non vedo una Juventus da prime quattro, perché a Motta sarà concesso un periodo di due o tre anni per vincere, immagino che il Napoli possa essere la prima antagonista dell'Inter (...)".