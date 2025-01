Padovan non ha dubbi: "Kvara al Psg? È una grande occasione per il Napoli!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “La possibile cessione di Kvaratskhelia non è altro che un’occasione per il Napoli di vendere. Non è più il calciatore di una volta e non sembra ci siano i presupposti per il rinnovo. Non credo che questo evento potrà scuotere negativamente il Napoli. In rosa c’è Neres che sta facendo molto meglio del georgiano e si può attingere dal mercato.

Rifiutare un’offerta dal PSG non sarebbe un errore madornale per Kvara. Tra Napoli e Paris-Saint-Germain non ci sono grandissime differenze, dipende dalle ambizioni del calciatore. L’unica differenza è segnata dal discorso stipendiale, in Francia riceverebbe molto di più. Dipende se vorrà essere uno dei tanti a Parigi o un volto speciale pronto al rilancio qui a Napoli”.