Padovan: "Per me campionato è già chiuso, Napoli si fa beffe degli aiutini alle altre"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giancarlo Padovan, opinionista SKY: "Per me il campionato è già chiuso. Non permetto dubbi né a me stesso, né agli altri, sarebbe una forzatura all’intelligenza calcistica di ognuno di noi, nessuno ha mai visto una squadra prendere il largo in così breve tempo e giocare un calcio così. Con qualsiasi persona io abbia contatti, al di là della propria fede calcistica, dicono tutti che il Napoli è primo perché gioca benissimo. L’unico punto da chiarire è questo: come sarà la ripresa? Ho una mia teoria. Di solito, Spalletti ha avuto una pausa nella seconda parte di campionato, ma questa volta c’è una sosta di 50 giorni per i Mondiali. Quando dà il meglio Spalletti? Quando si parte, le sue partenze -come ha sempre dimostrato- sono brucianti. Dopo il Mondiale ci sarà una nuova partenza e, secondo me, Spalletti arriverà lucido, rodato, a posto come non mai e ricomincerà a macinare risultati: ecco perché dico che il campionato è già chiuso. 8 punti sono consistenti, ma credo sia una squadra assolutamente affidabile, con le riserve, con gli assenti, con gli infortunati, con quelli giù di forma, il Napoli vince sempre. Nessuno gioca come il Napoli, nessuno è forte come il Napoli, una partita la puoi sbagliare, l’altra no: ammettiamo sbagliare a San Siro, non può sbagliare, secondo me, con Sampdoria e Juventus al rientro. Se il Napoli vuole suicidarsi come fece Carlo Ancelotti alla guida della Juventus, ci può anche riuscire, ma le condizioni all’epoca erano diverse. Il Napoli ha pochi giocatori che vanno al Mondiale, difficilmente arriveranno tutti fino alla fine, non vedo perché loro debbano tornare male e gli altri bene. Champions League? Non me la sento di dire che possa vincerla, ma sono sicura vinca lo scudetto e arrivi tra le prime quattro. ‘

Spintarelle’ degli arbitri verso le big? Sono d’accordo sulle ‘spintarelle’ e non mi sorprendono. Secondo me non c’è un progetto, ma una grossa confusione attorno al VAR. Per me, un braccio largo come quello di Danilo a Verona è rigore sempre. Inoltre, non si capisce come l’intervento di Tomori nei confronti di Ikonè non sia calcio di rigore, colpisce prima la gamba e poi il pallone. L’arbitro, secondo me, mal consigliato dal VAR ha assunto una decisione sbagliata. Tuttavia, il Napoli si fa beffe degli aiutini perché ha 8, 10 e 11 punti di vantaggio. Dal mio punto di vista, è vero che non pensabile che il Napoli le vinca tutte, ma faccio anche fatica a pensare che il Milan possa vincerle tutte in questa maniera. Con lo Spezia ha vinto la partita agli ultimi secondi, senza aiutino e con molta fortuna.

Il Napoli, di questo Milan, può temere solo la fortuna con cui può raggiungerlo. Ma può un Milan come questo far paura al Napoli? Secondo me no. La squadra che, per organico, può far paura al Napoli è l’Inter, ma 11 punti sono 11 punti e ne ha perse già 5, faccio fatica a pensare che non ne perda più. L’Inter ha un organico pari se non superiore a quello del Napoli, ma non ha la funzionalità migliore di tutti i giocatori, così come Spalletti. Ricordiamo che, quando e se si festeggerà, un grande monumento va fatto proprio a Spalletti: questi giocatori sono quelli dell’anno scorso meno Ospina, Fabian Ruiz, Koulibaly, Insigne e Mertens. Sono rimasti tanti ‘chissà’ e sono coloro che risolvono le partite. È giusto avere timore, ma l’ottimismo deve regnare sovrano, senza prendere sottogamba gli avversari. Spalletti ha trovato la centralità a Napoli ed è diventato il più bravo allenatore italiano a Napoli, unendo la chimica dell’uomo con l’ambiente. Sono tutti uniti per un obiettivo comune ed i meriti sono di tutte le parti in causa. Candidata al secondo posto? Inter. Per chi tifo al Mondiale? Nessuno, sono d’accordo con Sarri. In questo momento abbiamo tutti la testa al campionato, questo stop è malefico. Secondo me, vincerà un outsider: il Belgio".