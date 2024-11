Padovan si sbilancia: “Il Napoli batterà la Roma senza troppe difficoltà”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-3° tempo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Roma? Non credo che Ranieri troverà una squadra in forma. Per domenica il Napoli è parecchio favorito. Mi aspetto una Roma molto difensiva che avrà come unico obiettivo quello di portare a casa un punto. Dal Napoli mi aspetto una vittoria senza troppe difficoltà. Credo che la squadra di Conte sia meritatamente in vetta, ma deve migliorare la proposta offensiva".