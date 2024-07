Padovan sicuro: "Napoli di Conte? Se va male arriva secondo..."

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – I Tempo’, in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: “Spalletti ha sbagliato tanto, ma non le convocazioni secondo me, non sono rimasti a casa dei fenomeni. Per me è stata sbagliata la preparazione, i nostri giocatori correvano meno degli altri, erano poco brillanti, il ritmo era basso. Sono stati traditi tutti i precetti di Spalletti che dicono conduzione di gioco, possesso palla e pressione alta, così non abbiamo prodotto azioni e siamo stati la peggior nazionale di tutti gli europei. Ci siamo qualificati in un girone molto difficile, è vero, ma solo per fortuna e non per merito. Spalletti deve cominciare a fare il CT, perché quello che lui ha fatto è da squadra di club e non da nazionale.”

Sulle scelte tattiche di Spalletti: “Il mister ha sicuramente sbagliato in alcune scelte, ha messo in campo i giocatori più freschi. Ha snaturato il ruolo di Barella. L’unica mezza occasione l’ha creata Chiesa, che era sulla sinistra, quindi avrebbe potuto invertire le fasce. Il sistema di gioco è importante, abbiamo cambiato tre volte in quattro partite il sistema del gioco e può essere dannoso. Forse Spalletti ha commesso anche degli errori di atteggiamento, pensava di avere una squadra più forte ed è stato un pò presuntuoso, doveva rispettare di più le caratteristiche dei suoi giocatori pur rispettando il suo 4-3-3. Quando una squadra non sta bene il sistema di gioco più affidabile è il 4-4-2, il mister però non si è fidato né di Chiesa né di Zaccagni. Troppe scelte cervellotiche e troppi giocatori fuori ruolo.”

Sul Napoli di Conte: “Sono dell’avviso di Buffon, con Antonio Conte se ti va male arrivi secondo. Penso che sia uno dei migliori allenatori in Italia e per il campionato italiano, penso che vada meno bene per le coppe. Credo che sia l’acquisto più importante del Napoli quest’anno, farà molto bene e avrebbe fatto molto bene anche con la squadra dell’anno scorso.”