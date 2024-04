Padovano si sbilancia: "Conte non andrà all’estero, allenerà in Italia"

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Aspetterei ad essere entusiasti per l’eventuale arrivo di Conte, è ancora presto. Lui sarebbe la persona giusta al posto giusto, sono curioso di capire come andrà a finire. Dando via Osimhen, Conte saprebbe benissimo che c’è una cifra importante da mettere sul mercato. Per me Conte non andrà all’estero, ma resterà in Italia. La sua scelta cadrà su qualche squadra italiana, mi posso sbilanciare. Poi ci sono Bayern e Liverpool che vorrebbero uno tra i primi tre allenatori al mondo”.